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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا في الصين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 مايو 2020
أفادت بيانات من لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء أن الصين سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 11 مايو، انخفاضا من 17 في اليوم السابق.
وكانت الحالة الجديدة ما يسمى بالعدوى المستوردة، التي تشمل مسافرا قادما من الخارج.
وفي اليوم السابق، سجلت الصين سبع حالات وافدة جديدة.
وجرى تسجيل 15 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا غير المصحوبة بأعراض، مقابل 12 حالة في اليوم السابق.
ويبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 82919 وظل عدد الوفيات من دون تغيير عند 4633.
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