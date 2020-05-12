شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 111 وإصابة 8544 من الأطقم الطبية جراء فيروس كورونا في المكسيك والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 كشفت السلطات المكسيكية يوم الاثنين أن حصيلة الوفيات بين الأطقم الطبية في البلاد نتيجة فيروس كورونا بلغت 111 شخصا.

وذكر مساعد وزير الصحة، هوجو لوبيز جاتيل أن من بين الوفيات 66 طبيبا و16 ممرضة. Advertisements كما بلغ عدد المصابين بالفيروس من الأطقم الطبية 8544 شخصا. وبشكل إجمالي، سجلت المكسيك 36 ألفا و327 إصابة بالفيروس إلى جانب 3573 وفاة حتى صباح اليوم الثلاثاء، حسب موقع وورلد ميتر.

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