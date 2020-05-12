شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات الإنتاج تقلل من خسائر النفط والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020

هبطت أسعار النفط، الإثنين، بفعل قلق المستثمرين من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



لكن تخفيضات جديدة في إنتاج الخام من السعودية ومنتجين آخرين هدأت القلق من وفرة في المعروض وقيًدت خسائر السوق.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.37دولار أو 4.4%، لتسجل عند التسوية 29.60 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 60 سنتا، أو 2.4%، لتبلغ عند التسوية 24.14 دولار للبرميل.

وهبط الطلب العالمي على النفط بحوالي 30% مع تسبب جائحة فيروس كورونا في تراجع الطلب على الوقود حول العالم. وفي حين هبطت العقود الآجلة للخام بأكثر من 55% هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن الأسعار ارتفعت على مدار الأسبوعين المنصرمين بدعم من تعاف متواضع في الطلب مع تخفيف بعض القيود على السفر.

لكن المخاوف من موجة ثانية من الفيروس أثرت سلبا على عقود النفط في جلسة الإثنين.

وصعدت الأسعار في وقت سابق من الجلسة بعد أن أعلنت السعودية والإمارات والكويت عن تخفيضات طوعية فوق حصتهم المقررة فى اجتماع أوبك+ السابق.

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وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر يونيو/حزيران المقبل، وذلك دعما لجهود المملكة العربية السعودية لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي.

أضاف في تصريح له أنه بعد أن زاد سقف إنتاج دولة الإمارات من النفط عن 4 ملايين برميل يوميا في شهر أبريل/نيسان قامت الدولة دعما لاتفاقية "أوبك بلس" بالالتزام بالحصة المقررة.

من جهتة أعلن خالد الفاضل وزير النفط الكويتي أن بلاده ستخفض إنتاج النفط بمقدار 80 ألف برميل يوميا إضافية في يونيو/حزيران المقبل، فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الفاضل إن هذا التخفيض الطوعي في الإنتاج يأتي تأييدا من الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط.

وفي وقت مبكر من الإثنين، قال مسؤول بوزارة الطاقة السعودية إن الوزارة أصدرت توجيهات لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية بخفض إنتاجها النفطي لشهر يونيو/حزيران مليون برميل يوميا إضافية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية يأتي الخفض بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة، أبريل/نيسان الماضي.

وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في أبريل/نيسان الماضي، نحو 4,8 مليون برميل يومياً.

وسيكون إنتاج السعودية لشهر يونيو/حزيران بعد الخفضين الأساس والطوعي 7.49 مليون برميل يومياً.

وإثر القرار السعودي، قفزت أسعار النفط متعافية من خسائر في وقت سابق من الجلسة، حيث ارتفع خام برنت 7 سنتات بما يعادل 0.2% إلى 31.04 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 1% إلى 24.94 دولار للبرميل.