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شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل حضرموت يسجل 5 إصابات مؤكدة بـ"كوفيد - 19" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 مايو 2020
سجلت محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، الإثنين، خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وكشفت منصة وعي الإلكترونية التابعة لصحة حضرموت، اليوم، في منشور لها - تابعه “نيوزيمن“ - عن تسجيل خمس حالات جديدة مؤكدة مصابة بفايروس كورونا بساحل المحافظة بينها حالة وفاة واحدة.
وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع عدد الحالات المؤكدة بساحل حضرموت إلى تسع حالات؛ من ضمنها سبع حالات نشطة، وحالة وفاة وتعافي فقط.
وكشفت مصادر محلية يوم أمس، رصد خمس حالات مصابة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة في مدينة الغرفة في سيئون بوادي حضرموت.
واستأنفت محافظة حضرموت حظر التجول منذ الخميس الماضي 7 مايو/ أيار، إثر إكتشاف ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا وثلاث حالات مشتبهة، فيما بلغت الحالات المخالطة التي تم فحصها - مؤخرا - 52 حالة منها 30 من المكلا و22 من دوعن.
هذا وسجلت محافظة حضرموت في العاشر من إبريل/ نيسان الماضي أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد كورونا (كوفيد - 19) في مدينة الشحر الشرقية
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