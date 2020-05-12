شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تصعد إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:19 صباحًا, 12 مايو 2020 م المناطق - وكالات أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء عن 107 وفيات و10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 2116 وفاة و232243 إصابة.

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