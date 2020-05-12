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الهند تسجل 86 وفاة و3604 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:55 صباحًا, 12 مايو 2020 م

المناطق - واس

اعلنت الهند اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيها الى 2293 حالة بعد تسجيل 86 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيانها اليومي أن عدد الاصابات بالفيروس ارتفع بدوره الى 70756 حالة مع تسجيل 3604 اصابات جديدة.
وافادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الان 22455 حالة.
ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) من أشد الولايات تضررا ب(كورونا) حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس الى 868 شخصا فضلا عن إصابة 23401 آخرين حتى الآن تليها ولاية (غوجارات) مع 513 وفاة و8541 إصابة.

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