شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتخطى بريطانيا في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء تسجيل 10899 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يجعل العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد يتجاوز مثيله في بريطانيا ويصل إلى 232243 وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات في العالم.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 107 حالات إلى 2116.