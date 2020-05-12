شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى في هجوم مسلح على مركز طبي في كابول والان نبدء بالتفاصيل
قال مصدر بوزارة الداخلية الأفغانية اليوم الثلاثاء إن مسلحين هاجموا مركزا طبيا لمنظمة أطباء بلا حدود في الجزء الغربي من العاصمة كابول وأسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة آخرين.
مضيفا أن قوات الأمن تعمل على التصدي للهجوم وأن نائب وزير الصحة ربما كان يزور المركز الطبي في ذلك الوقت.
ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم.
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