شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. قرارات جديدة قبل رفع الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

وافقت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على السماح للمناطق بأن تقرر بنفسها ما إذا كانت المرحلة التالية من رفع تدابير الإغلاق المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا يمكن أن تحدث يوم 18 مايو، قبل أسبوعين من الموعد المقرر لها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لاستامبا".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أنه سيُسمح للحكومات الإقليمية بفتح المطاعم والفئات الأخرى من الأنشطة التجارية التي كان من المقرر إغلاقها في الأساس حتى أول يونيو في 18 مايو، وهو اليوم المحدد سلفا لمتاجر التجزئة لتستأنف عملها.

وذكرت "بلومبرج" أن الحكومة تبحث عن سبيل لتجنب فرض الحجر الصحي على الأجانب المنتظر دخولهم البلاد هذا الصيف، في محاولة لدعم قطاع السياحة.

ويمارس مسؤولو الأقاليم ورجال الأعمال ضغوطا على رئيس الوزراء الإيطالي لدفعه إلى تسريع وتيرة خطة إعادة فتح البلاد في ظل المعاناة الاقتصادية بسبب الإغلاق الذي بدأ أوائل مارس.