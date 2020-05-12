شكرا لقرائتكم خبر عن 161 إصابة و4 حالات وفاة بكورونا في السودان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 161إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و4 حالات وفاة. وأفادت السلطات الصحية السودانية أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1526 حالة، متضمنة 74 حالة وفاة.

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