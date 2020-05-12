شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تشغيل حافلات ذاتية القيادة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

قالت حكومة بلدية العاصمة سيئول اليوم الثلاثاء إنها تخطط لتشغيل 10 مركبات وروبوتات ذاتية القيادة في المنطقة الغربية من المدينة.

وذكرت أنها ستبدأ تشغيل 3 حافلات صغيرة، و4 سيارات سيدان، و3 روبوتات لتوصيل المواد في شوارع في حي "سانغ أم" في سيئول.

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وتم تجهيز المركبات والروبوتات بأجهزة استشعار عالية التقنية وهوائيات داعمة لشبكات الجيل الخامس، يمكنها رصد إشارات المرور كل 0.1 ثانية لمنع حوادث المرور.

وستعمل الحافلات الصغيرة ذاتية القيادة في طريق يبلغ طوله 3.3 كيلومتر ابتداء من محطة "ديجيتال ميديا سيتي" لمدة 6 أيام في الأسبوع.

واعتبارا من 8 يونيو، ستكون الحافلات متاحة للجمهور مجانا، وتخطط المدينة أيضا لتلقي طلبات تجريبية لاحقا من الجمهور لوقوف السيارات الذاتي وروبوتات التوصيل.