اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن مقتل مقاتلين امنيين واصابة اخر بهجوم لمجموعة "داعشية" على طريق صينية – حديثة.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، ان "إطلاق نار مباشر من قبل مجموعة ارهابية داعشية استهدف نقطة حراسة تابعة لفرقة المشاة السادسة عشر على طريق صينية – حديثة".

واضافت ان "ذلك ادى الى مقتل مقاتلين إثنين وإصابة اخر".