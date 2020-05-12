اخبار العالم

جنايات ميسان تحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدرت محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى، حكما على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى، اصدرت اليوم الحكما على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار"، مبينا انه "في حال عدم الدفع يُحبس لمدة سنة واحدة".

 

Advertisements

واضاف أن "المدان اعترف بقيامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة منذ سنوات طويلة"، مشيرا الى انه "تم تاكيد أقوال الشهود إدخال المدان للحبوب المخدرة الى المحكومين بالسجن".

 

واكد أن "المحكمة أصدرت الحكم أعلاه استناداً الى أحكام المادة 28/ سادساً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنايات ميسان تحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا