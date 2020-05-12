أردوغان: سنبدأ بتوليد الكهرباء من سد إليسو على نهر دجلة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبدأ في تشغيل أول عنفة في سد "إليسو" جنوب شرقي تركيا، الأسبوع المقبل.

وقال عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، "سنبدأ في تشغيل واحد من ستة محركات لسد إليسو، أحد أكبر مشروعات الري والطاقة في بلادنا، في 19 من ايار الجاري".

وتسبب السد، الذي وافقت عليه الحكومة التركية عام 1997، في تشريد نحو 80 ألف شخص من 199 قرية، وأثار قلق الحكومة في العراق الذي يخشى من تأثيره على إمدادات المياه لنهر دجلة.

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وبدأت تركيا، بعد سنوات من التوقف والتأخير، في ملء خزان السد في يوليو الماضي، فيما دعا نشطاء يقودون حملة ضد المشروع إلى إفراغ الخزان لمخاوف بيئية وثقافية.

وسيولد السد 1200 ميغاواط من الكهرباء ليصبح رابع أكبر سد في تركيا من حيث الطاقة الإنتاجية.