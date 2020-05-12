امانة بغداد: 1600 طن من النفايات ترفع يومياً عن مدينة الصدر

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن قيامها برفع 1600 طن من النفايات ترفع يومياً عن مدينة الصدر.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، ان "ملاكاتها في بلديتي الصدر الاولى والثانية ترفع 1600 طن من النفايات عن مدينة الصدر كمتوسط معدل يومي".
واضافت ان "مدينة الصدر من اكثر مدن العراق من حيث عدد النسمات كما وتتجاوز عدد النسمات فيها عدد النسمات في بعض المحافظات وكنتيجة طبيعية تكون فيها كمية الافراز عالية جداً تصل لهذا المعدل وتتجاوزه في الظروف الاستثنائية مثل الاعياد والمناسبات".
وتابعت ان "ملاكاتها تعمبشكل مستمر وبنوبات مختلفة من اجل السيطرة على الكميات المفرزة ونقلها الى مواقع الطمر النهائي رغم المعوقات والصعوبات التي تواجهها ولاسيما في الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها بلدنا العزيز".
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