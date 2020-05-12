إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قبالة غزة

الخليج 365 - إيمان أحمدالثلاثاء 2020/5/12 12:45 م بتوقيت أبوظبي
أصيب صياد فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص البحرية الإسرائيلية قبالة قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الصيادين المصابين إلى 9 منذ بداية أزمة كورونا في مارس/آذار الماضي.
وقال زكريا بكر، رئيس لجان الصيادين الفلسطينيين لـ"الخليج 365": إن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين قبالة قطاع غزة، وحاصرت قارب وأصابت نضال اشرف الهسي (21 عاما) بعيار مطاطي باليد نقُل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وأشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي بعد أيام من إصابة 3 صيادين في إطلاق نار وملاحقة مماثلة، وبذلك يرتفع عدد المصابين من الصيادين برصاص الاحتلال إلى 9 منذ بدء أزمة كورونا.
وأكد أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من عمليات إطلاق النار وإصابة الصيادين بشكل مباشر إلى جانب تدمير قواربهم بدلا من اعتقالهم كما كان يجري في الفترات الماضية.
وذكر أنهم يوثقون أكثر من 15 انتهاكا إسرائيليا ضد الصيادين شهريا تشمل الملاحقة وإطلاق النار والإصابات.
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