مصرع أمريكي في تحطم طائرة مساعدات بإندونيسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإندونيسية عن تحطم طائرة صغيرة في بحيرة بإقليم بابوا، الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع قائدها أمريكي الجنسية.
قال متحدث باسم شرطة إقليم بابوا أحمد مصطفي كمال إن الطائرة كانت تحمل مواد غذائية من منطقة جايابورا إلى توليكارا في جزيرة غينيا الجديدة، عندما أرسل قائدها نداءات استغاثة بعد دقيقتين من الإقلاع.
وأضاف أنه جرى انتشال جثمان قائد الطائرة الأمريكي جوسي لين، الذي كان بمفرده على متنها.
وأوضح أن الطائرة الصغيرة من طراز كودياك 100 تابعة لبرنامج ميشن افيشن فيلوشيب، وهو برنامج للمساعدات الإنسانية.
وباتت حوادث الطائرات شائعة في إقليم بابوا الإندونيسي الذي تغطيه الأشجار، حيث يعد النقل الجوي حيويا بسبب شبكات الطرق المحدودة.
وسجلت السنوات الأخيرة حوادث سقوط طائرات في إندونيسيا، كان أكثرها مأساوية في 2018 حين تحطمت طائرة تابعة لشركة ليون آير وعلى متنها 189 راكبا.
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