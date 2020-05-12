الفلبين تمدد إغلاق العاصمة مانيلا لنهاية مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الفلبين، الثلاثاء، تمديد العمل بإجراءات الإغلاق في العاصمة مانيلا ومنطقتين آخريين منكوبتين بفيروس كورونا، حتى نهاية شهر مايو/أيار الجاري.



وستستمح السلطات الفلبينية ببعض التعديلات على إجراءات الإغلاق من أجل إنعاش الاقتصاد في المناطق المذكورة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال متحدث باسم الرئاسة الفلبينية إن "إجراءات الحجر الصحي المعززة" ستستمر في العاصمة مانيلا وإقليم لاجونا ومدينة سيبو حتى يوم 31 مايو/أيار الجاري.

وسجلت المناطق الثلاث أكثر من 80% من إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفلبين، و التي وصلت إجمالا إلى 11 ألفاً و86 حالة حتى أمس الاثنين.

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ووفقاً للقيود المعدلة، سيتم السماح لبعض القطاعات الصناعية ووسائل النقل العام باستئناف عمليات محدودة في محاولة لتعزيز الاقتصاد المحلي، الذي سجل انكماشا خلال الربع الأول من العام.

ومازالت حركة المواطنين مقصورة على الخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية. وسوف يستمر إغلاق المدارس وفقا للقيود المعدلة في هذه المناطق.

والإثنين، أعلن الأسطول الفلبيني، استدعاء قوات من الاحتياط للمساعدة في حراسة نقاط التفتيش التي تمت إقامتها لتطبيق إجراءات الحظر ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.