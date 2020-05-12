خطف 5 بحارة بينهم روس في مياه غينيا الاستوائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أُعلن اليوم الثلاثاء، عن خطف خمسة بحارة أحدهم من غينيا الاستوائية وثلاثة منهم روس، خلال هجوم على سفينتين في المياه الإقليمية لغينيا الاستوائية.

وقالت وزارة دفاع غينيا الاستوائية في بيان تلته الإذاعة الوطنية "فجر 9 مايو/آيار، نُفذ هجومين لقراصنة ضد سفينتين تجاريتين، وغادر القراصنة بعدما خطفوا خمسة من الطاقم".

وأوضح البيان أن أربعة من المختطفين هم أجانب، وأحدهم من غينيا الاستوائية، فيما أصيب بحاران بجروح جراء إطلاق النار خلال الهجوم.

بدورها أكدت السفارة الروسية في ياونديه التي تمثل مصالح غينيا الاستوائية، خطف ثلاثة روس وإصابة اثنين آخرين.

وقالت السفارة إن سفينة "ريو ميتونغ، الراسية في ميناء مالابو، تعرضت لهجوم من قراصنة قاموا بخطف روسي، وجرح اثنين آخرين.

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"وفي ميناء لوبا، على بعد 40 كيلومتراً من العاصمة مالابو، هاجم قراصنة أيضا السفينة دجيبلوهو وخطفوا روسيين كانا على متنها"، وفق ما ذكرته السفارة.

ولم تُعرف جنسية البحّار الخامس الذي تحدث عنه بيان وزارة الدفاع في غينيا الاستوائية.

وخلال السنوات الأخيرة، بات خليج غينيا، الممتد من شواطئ السنغال إلى أنغولا مرورا بنيجيريا على نحو 5700 كلم، هدفا للقراصنة.

كما بات المركز الجديد لمثل هذا النوع من الهجمات، كنهب سفن، والخطف مقابل فدية.

أما الغابون المجاورة لغينيا الاستوائية، فسجلت منذ مطلع العام هجومين مماثلين، أحدها في مايو/آيار، انتهى بخطف ستة بحارة في مياه ليبرفيل.