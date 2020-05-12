مقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام بلدة يعبد شمالي الضفة الغربية المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده إثر إصابته بحجر في رأسه خلال اقتحام بلدة فلسطينية، شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن الجندي (21 عاما)، قتل نتيجة إصابته بحجر في رأسه خلال اقتحام بلدة يعبد في محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية.



ووفق البيان، كانت قوات الاحتلال في مهمة لاعتقال أحد الفلسطينيين حينما أصيب الجندي.

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وأوضح أن الجندي من وحدة "جولاني" وهي وحدة المشاة النخبة في جيش الاحتلال.

وعلى إثر هذه التطورات، شرعت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات ما زالت مستمرة في المنزل الذي شهد مقتل الجندي.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة من عمليات اعتقال الفلسطينيين وهدم منازلهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

