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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة 5 وإجلاء 150 آخر بعد اندلاع حريق في مستشفى لمصابين بـكورونا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
لقي خمسة مرضى على الأقل حتفهم في حريق كبير بمستشفى في سانت بطرسبرغ بروسيا تم تخصيصه لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا بينما تم إجلاء 150 شخصًا إلى بر الأمان.
وتم تنبيه خدمات الطوارئ بشأن حريق في مستشفى سانت جورج في حوالي الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث كانت أعمدة الدخان تتصاعد من الطابق السادس للمبنى، وفقا لليان.
وقال مسؤولون لوسائل الإعلام المحلية إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم. ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أن الضحايا كانوا مرضى تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي. وتم إجلاء نحو 150 شخصا.
وتم إعادة تجهيز المستشفى وتخصيصه لعلاج مرضى كورونا بعد بدء تفشي الفيروس، ويضم أكثر من 5،480 سريرًا.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم استدعاء فرق الطوارئ سابقًا إلى المستشفى في 1 مايو لتحييد تسرب كيميائي في الطابق الثالث.
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