1.5 مليون حالة شفاء من كورونا المستجد حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

مع تصاعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» حول العالم وتجاوز العدد الإجمالي للمصابين إلى 4.2 مليون إصابة مؤكدة، وارتفاع عدد الوفيات جراء المرض إلى 285 ألفا و700 حالة وفاة، ارتفعت في المقابل حالات الشفاء في أغلب دول العالم لتسجل 1.5 مليون حالة شفاء، وفقا للبيان.



ووفقا للمؤشر العالمي «ورلد ميتر» فإن حالات الإصابة الجديدة بالمرض المسجلة «الاثنين» 11 مايو 2020 حتى الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات بلغت 54 ألفا و251 إصابة جديدة، ووقوع 2009 حالة وفاة.

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وفي الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية التي يزيد عدد سكانها عن 330 مليون نسمة حوالي 1.4 مليون إصابة مؤكدة، كما سجلت أعلى معدل للوفيات في العالم بواقع 81 ألف حالة وفاة، فإن حالات التعافي من المرض ارتفعت إلى 258 ألف حالة شفاء.

فيما سجلت اسبانيا أكثر من 178 ألف حالة تعافٍ، مقابل 268 ألف إصابة و26.7 ألف حالة وفاة، كما سجلت المملكة المتحدة 223 ألف إصابة و32 ألف حالة وفاة، فيما سُجلت في روسيا حوالي 221 ألف إصابة و2009 حالة وفاة مقابل 39.8 ألف حالة شفاء.

ووفقا للمؤشر العالمي سجلت ايطاليا حتى الآن 106 آلاف حالة شفاء مقابل 219 ألف إصابة و30.7 ألف حالة وفاة، في الوقت الذي سجلت فيه فرنسا 57 ألف حالة تعافٍ، مقابل177.4 ألف إصابة و26.6 ألف إصابة، بينما سجلت ألمانيا أقل الدول الأوربية من حيث العدد الإجمالي للوفيات جراء كورونا المستجد بواقع 7.6 آلاف حالة وفاة و172 ألف إصابة، مقابل145 ألف حالة شفاء.