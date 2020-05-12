شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 80 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 كشف إحصاء أجرته وكالة "رويترز" عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 80 ألف شخص، الاثنين، وذلك في الوقت الذي اتخذت فيه معظم الولايات تقريباً خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام.

Advertisements وبلغ متوسط الوفيات اليومية في الولايات المتحدة 2000 حالة منذ منتصف أبريل الماضي رغم الجهود المبذولة لإبطاء تفشي الوباء. ووصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 1.3 مليون حالة، وتزداد الأرقام بشكل خاص في ولايات مسيسبي ومينيسوتا ونبراسكا، ما ينذر بمخاطر موجة إصابات جديدة.

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