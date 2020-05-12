مسلحون يهاجمون مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول

اقتحم مسلحون ​مستشفى​ في ​كابول​ الثلاثاء، وفق ما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان تحدّث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.

وقالت المتحدثة باسم ​وزارة الداخلية الأفغانية​ إن "قواتنا الخاصة في المكان". بدوره، أفاد طبيب ​الأطفال​ الذي طلب عدم ذكر اسمه "كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، عمّت حالة من الذعر في الداخل".