مقتل جندي إسرائيلي بعد إلقاء حجر على رأسه في قرية يعبد شمالي غربي جنين

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ عن "مقتل جندي إسرائيلي بعد إلقاء حجر على رأسه خلال تنفيذ ​اعتقالات​ في قرية يعبد شمالي غربي جنين"، موضحا أن "الجندي الرقيب عميت بن إيغال (21 عاماً) أصيب صباح اليوم برشق حجارة في رأسه أثناء نشاط عملاني للجيش" في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بقتله".

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