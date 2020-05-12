سقوط عدد من القتلى اثر اندلاع حريق في مستشفى في سانت بطرسبورغ الروسية

أفادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن "مقتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في ​مستشفى​ في مدينة سان ​بطرسبورغ​".

وأكد مصدر في وزارة الطوارئ الروسية، أنه "ذهب خمسة أشخاص ضحية للحريق، وأجلي 150"، اثر الحادث الذي وقع في مستشفى القديس جاورجيوس في شمال ثاني أكبر مدن روسيا.

هذا وكان المستشفى يخضع لإعادة تنظيم بهدف استقبال مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.