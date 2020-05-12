انخفاض عدد إصابات ووفيات كورونا بهولندا إلى أدنى مستوى خلال 8 أسابيع

أعلن معهد ​الصحة​ الهولندي، عن إنخفاض أعداد ​الإصابات​ والوفيات اليومية جراء ​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19)، إلى أدنى مستوياتها فى 8 أسابيع، موضحا أنعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغت 16 حالة فقط، ليصبح ثاني يوم على التوالي تقل فيه الزيادة اليومية في عدد الوفيات عن 20 حالة، فيما سُجلت 161 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، وهي أقل زيادة منذ ​14 آذار​ الماضي.

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