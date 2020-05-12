سلطات إيران تعيد فتح جميع المساجد اليوم

أفادت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية بأن جميع المساجد في إيران سيُعاد فتحها اليوم، في خطوة أخرى من الحكومة لتخفيف القيود التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونقلت الوكالة عن مدير منظمة التنمية الإسلامية محمد قمي قوله إن "قرار إعادة فتح المساجد جرى اتخاذه بالتشاور مع وزارة الصحة"، مبينا أن "المساجد سيُعاد فتحها لثلاثة أيام فقط لإحياء ليال معينة في شهر رمضان ولم يتضح ما إذا كانت ستبقى مفتوحة".
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن بعض أنحاء البلاد شهدت ارتفاعا في الإصابات.
وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية يوم الأحد أنه جرى عزل منطقة في جنوب غرب إيران لمنع انتشار الفيروس كما نقلت عن حاكم إقليم خوزستان التابعة له المنطقة قوله إن الإقليم شهد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن صلاة الجمعة استؤنفت في نحو 180 مدينة وبلدة تنخفض بها نسب الإصابات وذلك بعد تعليقها لمدة شهرين.
وجاء استئناف صلاة الجمعة، التي لا تزال محظورة في العاصمة طهران وبعض المدن الكبرى الأخرى، في أعقاب إعادة فتح 132 مسجدا يوم الاثنين الماضي في مناطق خالية بشكل دائم من الفيروس.
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