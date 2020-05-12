ترامب ينهي مؤتمرا صحافيا بشكل مفاجىء بعد جدال مع مراسلة

أنهى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مؤتمره الصحافي حول ​فيروس كورونا​ بشكل مفاجىء، بعد جدل بينه وبين مراسلة أميركية من اصول آسيوية.



وسألت ويجيا جيانغ مراسلة شبكة "سي بي أس" ترامب عن سبب إصراره بشكل مستمر على القول بأن ​الولايات المتحدة​ تقوم بعمل أفضل أكثر من أي بلد آخر عندما يتعلق الأمر بإجراء فحوص فيروس كورونا.

وتابعت سؤالها "ما أهمية هذا الأمر؟ ولماذا هو بالنسبة اليك منافسة عالمية في حين أن هناك أميركيون يخسرون حياتهم كل يوم، ونحن لا نزال نرى يوميا المزيد من ​الإصابات​؟".

وأجابها ترامب "الناس يخسرون حياتهم في كل مكان في ​العالم​"، ثم تابع بنبرة غاضبة "ربما يجب ان توجهي هذا السؤال الى ​الصين​. لا تسأليني أنا، بل اسألي الصين هذا السؤال، وعندها ستحصلين على اجابة غير عادية للغاية".

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لكن وبينما كان ترامب يعطي الإذن لمراسلة أخرى لتسأل، عادت ويجيان التي تعرّف عن نفسها بأنها من وست ​فيرجينيا​ ومولودة في الصين لتوجه استفسارا آخر الى ترامب "سيدي، لماذا توجّه الي هذا الكلام بشكل خاص"، في إشارة الى كونها من أصول آسيوية.

فرد عليها ترامب "أنا لا أقول لك هذا الكلام بشكل خاص، بل أقوله لكل شخص قد يسأل سؤالا مشينا مثل هذا".

ثم أعطى ترامب الاذن لمراسلة أخرى لتسأل في حين استمرت ويجيان بطلب إجابة على تساؤلها، قبل ان ينتقل الرئيس الى مراسلة ثالثة فوجئت بإنهائه مؤتمره الصحافي بشكل مفاجىء ومغادرته بينما كانت تهم بطرح سؤالها.