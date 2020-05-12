أرامكو تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 25 بالمئة في الربع الأول من 2020

أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25 في المئة جرّاء انخفاض أسعار الخام، مشيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" ستؤثر على الطلب والإيرادات العام الجاري.
وأعلنت أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم أن صافي أرباحها بلغ 62,5 مليار ريال (16,66 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بـ22,2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
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