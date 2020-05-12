أرامكو تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 25 بالمئة في الربع الأول من 2020

أعلنت مجموعة ​أرامكو​ النفطية ​السعودية​ العملاقة تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25 في المئة جرّاء انخفاض أسعار الخام، مشيرة إلى أن أزمة ​فيروس كورونا​ "كوفيد-19" ستؤثر على الطلب والإيرادات العام الجاري.

وأعلنت أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى ​العالم​ أن صافي أرباحها بلغ 62,5 مليار ريال (16,66 مليار ​دولار​) في الأشهر الثلاثة الأولى من ​السنة​، مقارنة بـ22,2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.