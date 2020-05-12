اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "يأتي اليوم العالمي للممرضات والممرضين والجسم الطبي بكامله يواجه أصعب ظروف العمل والخدمة في ظل انتشار كورونا الذي يتهدد صحتهم أكثر من أي مواطن آخر".
اضاف سعد قائلا "دائما أنتم في الصف الأمامي وعند خط الدفاع الأول. رمز الخدمة بفرح وتفان. كل التقدير والاحترام".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد في يوم الممرض: أنتم في الصف الأمامي وعند خط الدفاع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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