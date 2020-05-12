فادي سعد في يوم الممرض: أنتم في الصف الأمامي وعند خط الدفاع الأول

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "يأتي اليوم العالمي للممرضات والممرضين والجسم الطبي بكامله يواجه أصعب ظروف العمل والخدمة في ظل انتشار ​كورونا​ الذي يتهدد صحتهم أكثر من أي مواطن آخر".

اضاف سعد قائلا "دائما أنتم في الصف الأمامي وعند خط الدفاع الأول. رمز الخدمة بفرح وتفان. كل التقدير والاحترام".