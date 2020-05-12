وزني التقى وفدا من نقابة الطوبوغرافيين والمجمعات السياحية البحرية والمطاعم

التقى وزير المالية غازي وزني بنقيب الطوبوغرافيين، جهاد بطرس، وممثل عن نقيب المخمنين، أحمد الخطيب، بحضور مدير عام المديرية العامة للشؤون العقارية والمساحة، جورج معراوي، ورئيس مصلحة المساحة، سليم الخليل، ورئيس دائرة الاستثمار في مصلحة أملاك الدولة الخصوصية، طارق فواز، للاطلاع على الخطوات التي سيتم اتباعها من قبل المعنيين للبدء بأعمال المسح والتخمين للعقارات الواقعة ضمن محافظة بيروت كخطوة أولى.
والتقى وزني نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية، جان بيروتي، ونقيب أصحاب المطاعم، طوني الرامي، وجرى عرض لمطالب القطاع السياحي، لاسيما سبل معالجة التزاماته من ناحية الضرائب والرسوم وتقسيط القروض.
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