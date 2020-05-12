وزني التقى وفدا من نقابة الطوبوغرافيين والمجمعات السياحية البحرية والمطاعم

التقى ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ بنقيب الطوبوغرافيين، جهاد بطرس، وممثل عن نقيب المخمنين، ​أحمد الخطيب​، بحضور مدير عام ​المديرية العامة للشؤون العقارية​ والمساحة، جورج معراوي، ورئيس مصلحة المساحة، سليم ​الخليل​، ورئيس دائرة الاستثمار في مصلحة أملاك ​الدولة​ الخصوصية، طارق فواز، للاطلاع على الخطوات التي سيتم اتباعها من قبل المعنيين للبدء بأعمال المسح والتخمين للعقارات الواقعة ضمن محافظة ​بيروت​ كخطوة أولى.

والتقى وزني نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية، ​جان بيروتي​، ونقيب أصحاب ​المطاعم​، ​طوني الرامي​، وجرى عرض لمطالب القطاع السياحي، لاسيما سبل معالجة التزاماته من ناحية ​الضرائب​ والرسوم وتقسيط ​القروض​.

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