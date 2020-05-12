وديع الخازن في ذكرى رحيل صفير: عرف كيف يصون الوحدة الداخلية

اشار رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ في تصريح له في ذكرى مرور سنة على رحيل البطريرك مارنصرالله بطرس صفير، الى انه "لا يسعني أن أعبّر بالكلمات عن عميق حزني ومشاعري على غياب غبطة أبينا البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، الذي تمتع بشخصية غنية بالفكر، والقول، والعمل على الصعيدين الكنسي والوطني. فلقد جسّد بمسيرته، على رأس كنيستنا المارونية كلّ القيم الروحية والفكرية، وجعل منها عناوين مضيئة في حياتنا الإنسانية والوطنية على السواء. وما قدّمه من تضحيات وما عاناه من مصاعب لتجاوز المحنة الكبيرة في الحرب، ولتفادي إمتحان ​السلام​ بأعلى قدر من الحكمة والمسؤولية والحرص، جنّب الطائفة والوطن الكثير من التحدّيات في سعي دؤوب إلى ترسيخ الوحدة الوطنيّة، فإستحقّ بذلك إعجاب الجميع.

اضاف قائلا "رحم الله كبيرنا الذي عرف كيف يصون الوحدة الداخلية، وأسكنه في مساكنه الأبدية".