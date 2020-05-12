أعلنت ​غرفة التحكم المروري​ عن تنظيم 2374 ​محضر ضبط​ بحق مخالفي قرار التعبئة العامة خلال الـ24 ساعة الماضية، مذكرة أن "​​​​​مخالفة قرار التعبئة العامة يعرضك لمحضر ضبط".

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