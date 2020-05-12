وزارة المال نفت ما يشاع عن تحويل نصف راتب لموظفي القطاع العام عن شهر أيار

نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية "ما يتم نشره وتداوله حول اتجاه لتحويل نصف راتب لموظفي القطاع العام عن شهر أيار الحالي"، مشددا على أن "هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة".
ولفت الى أن وزير المالية غازي وزني، أصدر مذكرة تتعلق بدفع مخصصات ورواتب ومعاشات شهر حزيران وأجور شهر أيار 2020 على أن تكون جاهزة للدفع اعتباراً من 21/5/2020.
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