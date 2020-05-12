وزارة المال نفت ما يشاع عن تحويل نصف راتب لموظفي القطاع العام عن شهر أيار

نفى المكتب الإعلامي ل​وزير المالية​ "ما يتم نشره وتداوله حول اتجاه لتحويل نصف راتب لموظفي ​القطاع العام​ عن شهر أيار الحالي"، مشددا على أن "هذه ​الأخبار​ لا تمت للحقيقة بصلة".

ولفت الى أن وزير المالية ​غازي وزني​، أصدر مذكرة تتعلق بدفع مخصصات ورواتب ومعاشات شهر حزيران وأجور شهر أيار 2020 على أن تكون جاهزة للدفع اعتباراً من 21/5/2020.