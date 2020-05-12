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وزارة المال نفت ما يشاع عن تحويل نصف راتب لموظفي القطاع العام عن شهر أيار

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نفى المكتب الإعلامي ل​وزير المالية​ "ما يتم نشره وتداوله حول اتجاه لتحويل نصف راتب لموظفي ​القطاع العام​ عن شهر أيار الحالي"، مشددا على أن "هذه ​الأخبار​ لا تمت للحقيقة بصلة".

ولفت الى أن وزير المالية ​غازي وزني​، أصدر مذكرة تتعلق بدفع مخصصات ورواتب ومعاشات شهر حزيران وأجور شهر أيار 2020 على أن تكون جاهزة للدفع اعتباراً من 21/5/2020.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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