قائد الجيش في اليوم العالمي للتمريض: تحية تقدير لشركائنا في التضحية

أشار قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ أنه "في اليوم العالمي للتمريض، تحية تقدير وإجلال لشركائنا في التضحية والعطاء، ملائكة الرحمة، الذين يعملون بصمت وتفان من أجل خدمة المرضى، وبخاصة من هم على تماس مباشر حالياً مع مرضى ​كورونا​"، مضيفا :"كل الاحترام والتقدير لهم في عيدهم".

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