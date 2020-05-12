الطقس اليوم مشمس إجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا يسيطر على ا لحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة". ​الطقس​ المتوقع في لبنان: الثلاثاء: مشمس إجمالاً مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​. Advertisements الأربعاء: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر(١٨ و ٢٧ درجة مئوية)، وانخفاض نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة احيانا خاصة في المناطق الجنوبية. الخميس: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا. الجمعة: مشمس إجمالاً مع ارتفع اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.

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