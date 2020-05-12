أبو الحسن: هل تجرؤ الحكومة اليوم على إتخاذ القرار بإقفال المعابر الغير شرعية؟

سأل امين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي ابو الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "‏هل تجرؤ ​الحكومة​ اليوم على إتخاذ القرار بإقفال المعابر الغير شرعية وفتح ملف التهريب على مصراعيه؟ وهل تستطيع ​الدولة​ إستعادة هيبتها المسلوبة وسلطتها المفقودة؟ وبالمناسبة كم كان إنكشاف أصحاب الشعارات المزيّفة بالأمس فاضحاً وكم نحتاج لمجهر أحياناً لنرى بعض الانتهازيين على حقيقتهم".

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