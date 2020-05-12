شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بسؤال حول المخصصات المالية لتطوير المستشفيات بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بسؤال حول الاعتمادات المالية المخصصة للانتهاء من ملف إحلال وتجديد المستشفيات، وذلك فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد، للانتهاء من تطوير بعض المستشفيات التى تم بدء الأعمال فيها منذ ما يقرب من 5 سنوات ولم يتم الانتهاء حتى الآن، ومنها على سبيل المثال عدد من المستشفيات بمحافظة قنا منها نجع حمادى، أبو تشت، ودشنا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المنظومة الصحية من أبرز القطاعات التى تشهد اهتمام كبير خلال الفترة الاخيرة، وانعكس ذلك على مستوى الخدمة بشكل واضخ، ولكن لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، يتمثل فى الانتهاء من تطوير كافة المستشفيات التى تم بدء العمل فيها منذ سنوات، وذلك لتعظيم الاستفادة من هذه المستشفيات، وأن تكون إضافة للبنية الصحية فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدم الانتهاء من تطوير بعض المستشفيات انعكس على الخدمة فى بعض المناطق، وفى ظل أزمة فيروس كورونا لابد من استغلال كافة أصول وزارة الصحة من مستشفيات وحدات صحية غير مستغلة، ومن ثم يتم مراعاة ذلك فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تفقد مؤخرا مشروع تطوير مستشفى كفر شكر المركزى، وذلك خلال جولته التفقدية لمحافظة القليوبية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لميكنة وانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، استعراض الموقف المتعلق بالتعاقدات وتدبير الأجهزة والمعدات اللازمة لعمل مختلف الجهات الحكومية داخل العاصمة الإدارية، وكذا الموقف الخاص بالتطبيقات وميكنة أعمال تلك الجهات.