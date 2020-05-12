مع تخفيف القيود.. ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا لأول مرة منذ 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

سجلت ألمانيا أول زيادة في حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أربعة أيام، في الوقت الذي تخفف فيه تدريجيا القيود المفروضة على الحياة اليومية في إطار مكافحة الجائحة.

وكانت ألمانيا حققت تراجعا في معدل انتشار العدوى، المعروف باسم "معدل التكاثر"، والذي يعكس مدى سرعة انتشار المرض.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية سجلت ألمانيا 697 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أمس 555 حالة إصابة جديدة.

Advertisements

ويبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس 172576 حالة. وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض بواقع 92 حالة ليصل إلى 7661 حالة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت الأسبوع الماضي تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة في أنحاء البلاد بسبب الجائحة. وتم السماح بإعدة فتح المطاعم والمتاجر، وسيعود الأطفال إلى مدارسهم تدريجيا قبل بدء العطلة الصيفية.

وفي المقابل، ستظل قواعد التباعد الاجتماعي سارية حتى 5 يونيو المقبل على الأقل، وقد يتم إعادة القيود على المستوى المحلي في حال زيادة معدل انتشار العدوى مجددا.