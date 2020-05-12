بالصور.. تسليم المشروعات البحثية للطلاب في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصل أولياء أمور طلاب مدارس محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، التوافد على مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية، لتسليم المشروعات البحثية الخاصة بأبنائهم، طبقا للجداول المعلنة.

ونظمت إدارات المدارس عملية دخول وخروج أولياء الأمور، وشددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة التباعد بين أولياء الأمور والعاملين بالمدارس.

من جانبه، أشار دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلى أنه جرى الإبقاء على 25% من قوة كل مدرسة لاستلام المشروعات البحثية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر للمدارس للوقاية من فيروس كورونا، ولحماية أبنائنا الطلاب والعاملين بالمدارس.