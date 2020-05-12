المكسيك: وفاة 111 وإصابة 8544 من الأطقم الطبية جراء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (د ب أ): أعلنت السلطات المكسيكية أن حصيلة الوفيات بين الأطقم الطبية في البلاد نتيجة فيروس كورونا بلغت 111 شخصا. وذكر مساعد وزير الصحة، هوجو لوبيز جاتيل أن من بين الوفيات 66 طبيبا و16 ممرضة. كما بلغ عدد المصابين بالفيروس من الأطقم الطبية 8544 شخصا. وبشكل إجمالي، سجلت المكسيك 36 ألفا و327 إصابة بالفيروس إلى جانب 3573 وفاة حتى صباح اليوم الثلاثاء، حسب موقع وورلد ميتر.

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