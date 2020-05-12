تايلاند: إصابتان جديدتان فقط بكورونا..واستعدادات لفتح مزيد من الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك- (د ب أ):

أعلنت الحكومة التايلاندية، الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين فقط بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3017 حالة، وسط استعداد مزيد من أماكن العمل لاستئناف نشاطها الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن تاويسيلب فيزانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا، القول: "حالتان جديدتان عدد منخفض للغاية ... اشعر بالسعادة أنا والشعب التايلاندي في جميع أنحاء البلاد. لكن الرقم لم ينخفض إلى الصفر بعد. لذلك لا يمكننا أن نتهور. أنا ممتن جدا لتعاون الشعب".

ولم تسجل تايلاند وفيات جديدة، ليستقر إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في البلاد عند 56 شخصا.

وسوف يتم السماح باستئناف المزيد من الأنشطة، وكذلك أعمال الشركات متوسطة الحجم التي تم إيقافها مؤقتا أو إغلاقها منذ أواخر شهر مارس، الشهر المقبل، حيث يبحث مركز إدارة أزمة كورونا المزيد من التخفيف للقيود التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي الفيروس .

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وقال تاويسيلب أمس الاثنين إن المركز - الذي يرأسه رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا – سوف يبحث يوم الجمعة ثلاث فئات واسعة النطاق من الأنشطة والأعمال التي سيسمح لها باستئناف أعمالها في إطار ما أسماه "المرحلة الثانية للإغلاق".

وتتضمن هذه القائمة الإعلانات والمنافسات الرياضية، دون جمهور، والمطاعم ومحلات المواد الغذائية في المباني الإدارية، وأيضا المكتبات العامة والمتاجر الكبرى، في حين سيتم استبعاد أماكن الترفيه داخل مراكز التسوق، مثل دور العرض السينمائي.

وأفاد مصدر حكومي مقرب من مركز إدارة أزمة كورونا بأن مراكز التسوق قد لا تكون جزءا من تدابير المرحلة الثانية للإغلاق، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 17 مايو.

وحددت السلطات جدولا زمنيا تقريبيا للرفع التدريجي لعمليات الإغلاق، ومن المرجح الإعلان عن المرحلة الثالثة في أوائل يونيو.

وقال المصدر إن المرحلة الأخيرة، التي من المتوقع الإعلان عنها في منتصف حزيران/يونيو، ستشهد إعادة فتح "جميع الأعمال والأنشطة".