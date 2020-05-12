5 قتلى في حريق بمستشفى لعلاج مُصابي كورونا في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ): لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء حريق بوحدة للعناية المركزة في مستشفى سان جورج فى سان بطرسبرج بروسيا. ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر بخدمات الطوارئ أن قتلى الحريق الخمسة كانوا موضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعي. Advertisements وقال المحققون إن الحريق ناجم عن تماس كهربائي. وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية أنه تم إجلاء 150 شخصا من جراء الحريق. ومنذ منتصف مارس الماضي، تم إعادة تجهيز المستشفى لعلاج مصابي فيروس كورونا.

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