انهيار أسعار البترول يهوي بأرباح أرامكو السعودية 25% في 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

هوى انهيار أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية، بأرباح شركة أرامكو السعودية للنفط بنسبة 25% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري.

وأعلنت أرامكو، عملاق النفط السعودي، نتائج أعمالها في الربع الأول من العام، اليوم الثلاثاء.

وانخفضت أرباح الشركة إلى 62.4 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام الجاري مقابل 83.29 مليار ريال سعودي خلال نفس الفترة العام الماضي.

وعزت الشركة هذا التراجع بشكل رئيسي لانخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك انخفاض هوامش أرباح التكرير والمواد الكيميائية وخسائر إعادة تقييم المخزون.

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وبحسب ما ذكرته الشركة فإنه يقابل ذلك جزئيًا انخفاض في ريع الإنتاج، نتج بشكل رئيس عن تراجع أسعار النفط الخام، إلى جانب الانخفاض في معدلات ريع النفط الخام من 20% إلى 15%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات المتعلقة بدخل سعر التكافؤ لمنتجات الغاز.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الأول إلى 225.5 مليار ريال مقابل 269.3 مليار ريال خلال نفس الفترة العام الماضي بانخفاض نسبته 16.2%.

ورغم تراجع أرباح الشركة إلا أنها أعلنت توزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال الربع الأول من العام بقيمة إجمالية 70.32 مليار جنيه.

وفي ديسمبر الماضي بدأ إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية "تداول"، بعدما طرحت الحكومة السعودية 5% منها للتداول.