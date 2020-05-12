كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أفغانستان.. انفجار عند مدخل مستشفى تابع لـ"أطباء بلا حدود" بكابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجارًا عند مدخل مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في العاصمة الأفغانية، كابول، ثم دخل المسلحون المبنى، كما أفادت قناة 1TV الإخبارية، نقلاً عن طبيب يعمل في المستشفى.

وحسب القناة، كان هذا تفجيرًا انتحاريًا، وتمكن بعض الموظفين فقط من مغادرة المستشفى، وفقًا لماأوردته وكالة "سبوتنيك".

وقالت قناة 1TV، نقلًا عن مصدر أمني، إن معركة بالأسلحة مستمرة في المبنى حيث يستخدم المسلحون قنابل يدوية.

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وأكدت الشرطة لوسائل الإعلام المحلية، أن عددًا من المهاجمين هاجموا مستشفى في PD 13 بكابول.

وقد اتخذت وحدات الشرطة الخاصة مواقع في المنطقة.

يتم تمويل المستشفى الذي يتعرض للهجوم في كابول من قبل أطباء بلا حدود.

وأكد بيان لوزارة الداخلية وقوع هجوم في مستشفى.