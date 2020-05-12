كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر 5 قتلى إثر حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 أشحاص في حريق بمستشفى بمدينة سانت بيترسبرغ في غرف العناية المشددة لمعالجة مصابين بفيروس كورونا.

زفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الروسية، مساء أمس، عن تسجيل 55 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو: إن "عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 55 شخصا"، لافتاً إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى كورونا.

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وأضاف المركز: أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1179 شخصا، بعد أن كانت 1124 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 115909 إصابات، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح اليوم 221344 حالة، بينها 2009 وفيات و39801 شفاء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.