اعتقالات بالضفة والقدس وتوغل عسكري محدود بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات ليلية في بعض المناطق، في الوقت الذي واصلت الزوارق الحربية استهداف مراكب الصيادين في بحر غزة.

في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال مدعومة بقوة من المستعربين في ساعات متأخرة من الليل 13 شابا من بلدة سلوان في القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن المستعربين اعتدوا بالضرب المبرح على الشبان والقاصرين قبل اعتقالهم ونقلهم بسيارة شرطة الاحتلال إلى مركز شرطة المسكوبية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في سلوان، طالت ثلاثة عشر مواطنا بينهم أشقاء وأبناء عمومة، وهم: أمير عمر مطر، ومحمد عمر مطر، وعلي إياد جابر، ومحمود جواد جابر، وأمير جواد جابر، ويزن حامد جابر، وداود نضال طويل، ووسام كركي، ومنتصر نضال أبو ناب، وقصي وائل أبو ناب، ومحمد عبد الله أبو ناب، وعمر جميل الزغل، وأحمد حمود شويات.

في الضفة الغربية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في مدينة قلقيلية. وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت بالقرب من مدخلها الشمالي وسط إطلاق القنابل الصوتية، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

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وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد اسليم ضرار رضوان، من بلدة عزون على حاجز عسكري على الطريق الواصل بين عزون وعزبة الطبيب قضاء قلقيلية، واحتجزت ثلاثة شبان آخرين.

إلى ذلك، توغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما فتحت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود بأن آليات الاحتلال شرعت بعمليات تجريف في المكان، وإطلاق قنابل دخانية وسط تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وتتوغل آليات الاحتلال بشكل متكرر لمسافات محدودة بمحاذاة السياج الأمني شرقي القطاع، يتخلل ذلك أعمال تجريف وتخريب لمزارع المواطنين وأراضيهم.