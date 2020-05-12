شكرا لقرائتكم خبر عن للحظر فوائد أخرى.. تراجع كبير في حوادث المرور بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

تراجع عدد الحوادث المرورية على الطرق الألمانية بشكل كبير أثناء جائحة فيروس كورونا، وسط القيود المفروضة على حركة المواطنين، حسبما أظهرت معلومات من الشرطة وشركات التأمين وجهات الإنقاذ الجوي.

وأفادت بيانات مجموعة "آر + في" التأمينية أن عدد الطلبات عن المركبات التي تقدمت للشركة في أبريل تراجعت بنسبة 20%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال متحدث باسم نادي السيارات الألماني (أداك) إنه تم استدعاء مروحيات الإنقاذ الجوي للحوادث 1300 مرة من يناير إلى مطلع مايو.

ويقل هذا بمقدار 200 مرة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته نحو 15%.