شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا: لا إصابات جديدة بكورونا واستعدادات لتخفيف القيود والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات النيوزيلندية عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد،اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس. وتبدأ نيوزيلندا هذا الأسبوع في الخروج التدريجي من تدابير الإغلاق التي استمرت لمدة سبعة أسابيع، وذلك بعد وقف تفشي فيروس كورونا. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إن الأمة سوف تبدأ في تخفيف القيود على مراحل بداية من 14 مايو، عندما يُسمح لمتاجر التجزئة ومراكز التسوق والأماكن العامة مع إتاحة استئناف السفر المحلي. يشار إلى أن نيوزيلندا سجلت إجمالي 1497 إصابة مؤكدة ومحتملة بفيروس كورونا، وتضاءلت أعداد الحالات اليومية الجديدة إلى أقل من عشر حالات. كما أن حصيلة الوفيات، 21 حالة وفاة، تعد من أدنى المعدلات بين الدول المتقدمة.

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